РИАМО (КОРОЛЕВ) – 2 сен. Тематическая ярмарка «Дары осени» продлится в Королеве до 8 сентября, на ней можно приобрести свежие фрукты и овощи, а также другие продукты питания, говорится в сообщении управления потребительского рынка и услуг городской администрации.

Ярмарка открылась в понедельник на улице Терешковой, дом №3А.

«Уважаемые жители и гости Королева! В городе пройдет тематическая ярмарка «Дары осени» со 2 по 8 сентября. Режим работы ярмарки: с 10:00 до 19:00», – говорится в сообщении.

Жители и гости города смогут купить сыры ручной работы, ивановский текстиль, товары для творчества, свежие фрукты и овощи, продукты питания, товары повседневного спроса, товары легкой промышленности, сувениры, кондитерские изделия и многое другое.