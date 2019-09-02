РИАМО – 2 сен. Отечественные авиаперевозчики предупредили, что билеты на самолеты станут на 9-10% дороже, чем в прошлом году, причиной повышения стал резкий скачок цен на керосин и увеличение стоимости обслуживания в аэропортах, пишет в понедельник газета «Известия».

Эти цифры предрекает заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров. С этим прогнозом солидарны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации. Отмечается, что механизм, который может компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо, и позволить им не ставить более дорогие цены на билеты, не особо результативен.

«В 2018-м операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 миллиарда рублей. При этом в I квартале, по данным АЭВТ, авиакомпании уже потеряли 45 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Шокуров.

По его словам, основная доля прибыли авиаперевозчиков приходится на II и III кварталы, в то время как I и IV всегда убыточны. В этом году положительных финансовых результатов не ожидается.

Эксперт института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко назвал несколько факторов, которые положительно скажутся на финансовом состоянии авиаперевозчиков в этом году. Этому поспособствует то, что цены на билеты растут быстрее инфляции, и это поможет получить авиакомпаниям некоторый заработок. Также с 1 октября 2019 года обнуляется НДС на воздушные перевозки в обход Москвы, что положительно скажется на финансах авиакомпаний.

Но остаются неизменными основные факторы, которые создают убыточность: авиакеросин стоит очень дорого, а провозные мощности (количество мест в действующем флоте) –– избыточны. С наступлением нового «высокого» сезона билеты снова подорожают.

«С начала года стоимость керосина выросла на 1,5–2%, однако за прошлый год рост превысил порог в 30%. Авиатопливо –– одна из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета», — добавил заместитель исполнительного директора АЭВТ.

Одну из самых ведущих ролей в поддержании цен на авиабилеты может сыграть демпфер на керосин, который вступил в действие 1 августа 2019 года по предложению правительства. Благодаря демпферу авиаперевозчики смогут надеяться на компенсацию, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тысячи рублей за тонну.

Однако, по словам экспертов, такое возможно только в случаях пикового всплеска стоимости авиатоплива – на 15% и более. Демпфер не предусматривает привязки к реальным розничным ценам, по которым керосин покупают перевозчики, добавили в авиакомпании. Представители Минфина сообщили, что отечественные авиаперевозчики смогут рассчитывать на компенсации по демпферу, если нефть подорожает на 65 долларов за баррель.