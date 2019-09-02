РИАМО - 2 сен. Около терминала В столичного аэропорта «Шереметьево» произошла дорожная авария, движение транспорта ограничено, пассажирам рекомендуют добираться через южный терминальный комплекс, сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

«Около 9:00 утра на подъезде к терминалу B со стороны Сходни произошла авария. Движение автотранспорта временно ограничено», – говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуется добираться до терминала B через южный терминальный комплекс, а затем межтерминальным подземным переходом.