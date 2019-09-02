РИАМО - 2 сен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в гимназии имени Евгения Примакова в Одинцовском городском округе, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Сегодня торжественный, волнующий день. В Подмосковье 1,5 тысячи школ, 907 тысяч школьников сегодня пошли в школу, 107 тысяч из них - первоклашки. Прежде всего вам, наши дорогие школьники, я хочу пожелать успехов в учебе, чтобы у вас все получалось и каждый следующий год вы получали удовольствие от своих достижений», - сказал Воробьев.

Гимназия имени Евгения Примакова – инновационный многопрофильный образовательный комплекс непрерывного цикла, работающий по программам дошкольного, начального, основного и среднего общего образования с внедрением билингвального компонента.

«Ваша гимназия носит имя Евгения Максимовича Примакова - великий, выдающийся государственный, общественный и политический деятель современности, 90-летие со дня рождения которого мы будем отмечать в этом году. Он был по-настоящему удивительным человеком. Обладая энциклопедическими знаниями, он продолжал всю жизнь учиться. Человек, который всю жизнь добивался решения самых сложных задач. Наверно, в этом главный пример, которому вы должны следовать», - отметил Лавров.

Учащиеся гимназии имени Примакова принимают участие в вузовском олимпиадном движении, посещают образовательно-просветительские мероприятия, пользуются университетскими лабораториями в рамках проектной и исследовательской деятельности.