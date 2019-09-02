РИАМО – 2 сен. В новом учебном году в расписании предметов в российских школах появились шахматы, кроме того, изменились правила использования мобильных телефонов, также нововведения касаются учителей, пишет в понедельник газета «Известия».

«Для учеников младших и средних классов появится «Культурный норматив» – ребята будут посещать выставки, концерты, спектакли, смотреть фильмы и читать книги. Первыми с нововведением познакомятся школьники Татарстана, Коми, Ставропольского края, а также Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей», – отмечается в материале.

Неожиданным предметом для первоклашек и их родителей станут шахматы – данное новшество будет полезным для детей, так как разовьет их мышление. Кроме того, нововведения появились в школьном расписании учащихся 5-9-х классов. В образовательную программу ряда регионов включили три «народных» предмета: литературное чтение на родном языке, родной язык и литературу.

Все регионы получили рекомендации Роспотребнадзора о том, как использовать смартфоны в школах. При входе в образовательное учреждение следует переводить устройства связи в режим «без звука», а также ограничить использование школьниками смартфонов во время учебного процесса. В последующем мобильники, возможно, придется сдавать в специальные места для хранения.

С этого года в школах запускается программа «Воспитание родителей», направленная на психологическую помощь взрослым в общении с подростками. Она призвана снизить количество существующих конфликтов, связанных с детьми, наладить диалог между родителями и школой.

Серьезные изменения произошли в экзамене для девятиклассников – ОГЭ. С этого года школьники должны будут показать, как они могут применять свои знания на практике, в частности, по химии и физике станут обязательными лабораторные эксперименты, по информатике – создание презентации, а, к примеру, по истории – работа с исторической картой. К обязательной сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике добавился еще и иностранный язык.

С нового учебного года в школах появились две новые должности: старший учитель будет методически сопровождать работу коллег, а ведущий учитель станет наставником для молодых специалистов и поможет им адаптироваться в профессии. Это особенно важно, если учесть, что в ближайшее время вести уроки в школах смогут студенты.