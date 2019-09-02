Сегодня в Московском регионе проходят торжественные линейки в честь Дня знаний, который знаменует собой начало учебного года.

Потратили 150 тысяч на 1 сентября: зачем москвичи берут кредиты на сборы в школу>>

Сильнее всех, пожалуй, взволнованы первоклассники, еще не знакомые со школьной жизнью.

Как морально подготовиться к школе: советы психологов для детей и родителей>>

И одиннадцатиклассники, для которых этот год станет последним в стенах родной школы.

natali_dusch провожает сына первый раз в 11-й класс.

Как организовать режим дня школьника>>

Первое сентября - волнительный день и для родителей, которые, впрочем, не теряют оптимизма.

lavirina_ желает всем ученикам веры в себя и искреннего интереса к знаниям, а родителям - стального терпения и энергии.

Как правильно собрать ребенка в школу в Подмосковье>>

С Днем знаний поздравляет svetlanaanikinasolare и желает всем успешного учебного года.

Какая торжественная линейка без букета?

Но не все следуют этой традиции. Поздравляет всех с Днем знаний и elenasunny_tv, ребенок которой пришел на линейку без букета, потому что их класс решил присоединиться к благотворительной акции «Дети вместо цветов».

Как быстро собрать ребенка в школу: 7 лайфхаков от родителей>>

Для москвичей школа - не только храм знаний, но и непростая, а порой и долгая дорога к этому храму.

polinochka_reshetnikova поздравляет всех родителей-автомобилистов с началом «пробочного года», но не теряет оптимизма: в пробке родители смогут выпить кофе, а ребенок - насладиться остатками сна.

Встанет ли Москва в сентябре 2019: когда ждать пик пробок в столице>>

Всего в Московской области начинают новый учебный год 904 тысячи ребят, из которых 105 тысяч - первоклассники. В Москве образовательные учреждения (детские сады, школы, колледжи) принимают более 1,5 миллионов ребят, из них свыше 112 тысяч первоклассников.