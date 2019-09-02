РИАМО - 2 сен. В понедельник на Московской железной дороге стартовала акция «Детская безопасность на железной дороге», в рамках которой для школьников пройдут уроки безопасности, акция завершится 2 октября, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

Акция организована специально в начале нового учебного года, чтобы напомнить школьникам и студентам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта.

«В рамках акции сотрудники МЖД посетят учебные заведения и проведут открытые уроки безопасности. Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям, расположенным рядом с железной дорогой», - уточняется в материале.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции пройдут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности.

Московская железная дорога призывает педагогов и родителей подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.