РИАМО - 2 сен. По состоянию на утро понедельника в аэропортах Московского региона отменены и задержаны 45 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» семь рейсов задержано и один отменен. В «Домодедове» задерживаются 24 рейса, четыре отменены. В «Шереметьеве» задержаны два рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» в понедельник отменен один рейс, шесть рейсов в настоящее время задерживаются.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.