РИАМО - 2 сен. Труп мужчины с колото-резаным ранением обнаружили в поселке Новый Быт городского округа Чехов, подозреваемого в убийстве задержали, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«1 сентября в 05:02 в городском округе Чехов, поселок Новый Быт, улица Новая с колото-резаным ранением брюшной полости обнаружен труп гражданина 1998 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области мужчина 1983 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.