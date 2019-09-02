РИАМО (КОРОЛЕВ) – 2 сен. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев поздравил школьников с первым днем учебы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В понедельник в школах Королева состоялись торжественные линейки. Ходырев с поздравлением посетил гимназию №9.

«В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для них сегодня начинается долгий и интересный путь. Коллектив этой гимназии во главе с директором сделал очень много, чтобы гимназия стала одной из лучших в городе, мы в свою очередь делаем все возможное, чтобы образование в городе было самым лучшим. Поздравляю с началом учебного года!» – сказал Ходырев.

Директор гимназии рассказала школьникам о традициях учебного заведения, для первоклашек провели игры и танцы, для всех по традиции прозвенел первый звонок.

Ученики первых классов получили наборы в подарок от правительства Московской области и городской администрации. Всего в Королеве в первые классы в этом году пошли 2980 детей.