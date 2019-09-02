РИАМО - 2 сен. Запуск новой линии на заводе Valio состоится в селе Ершово Одинцовского городского округа 5 сентября, благодаря этому предприятие сможет расширить линейку выпускаемой продукции, сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Новая линия финского концерна станет девятой в зале фасовки. Она оснащена новейшей технологией и позволит расширить ассортимент компании новыми молочными продуктами. Отмечу, что выбор сделан в пользу оборудования российского производства», - сказал Разин.

Единственный в России завод компании Valio расположен в селе Ершово Одинцовского городского округа. Он выпускает сыры, масло, молоко, йогурты - всего более 30 позиций.

«Запуск новой линии приурочен к 10-летнему юбилею. Завод в Подмосковье финская компания построила в 2009 году и каждый год производство активно развивается, расширяются как его мощности, так и ассортимент. Начали с плавленого сыра в ванночках, затем открыли линии по изготовлению сыра в треугольниках, в ломтиках и в мягкой упаковке и общий выпуск на заводе вырос в несколько раз», - отметил министр.

По его словам, активно развиваться заводу помогает поддержка подмосковного правительства. Взаимоотношения с региональными властями инвестор называет партнерскими.

«Наш регион известен своим благоприятным инвестиционным климатом, мы активно поддерживаем инициативы бизнеса по развитию и локализации производств. Valio является ярким примером того, как должен работать бизнес. Компания за 10 лет смогла не только развить традиционный ассортимент одного из своих ключевых продуктов – плавленого сыра Viola, но постоянно предлагает уникальные новинки», - добавил Разин.

После торжественной церемонии открытия новой линии на заводе планируется экскурсия – знакомство с оборудованием и стандартами производства.

«На этом заводе уже работает более 210 жителей из Одинцовского (округа – ред.). На новом производстве планируется задействовать исключительно местных жителей», - подчеркнул министр.