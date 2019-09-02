РИАМО - 2 сен. На западе Москвы построят три надземных перехода через железнодорожные пути первого Московского центрального диаметра (МЦД) Одинцово - Лобня, они обеспечат горожанам переход через северный дублер Кутузовского проспекта, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Работы планируется провести по проекту строительства северного дублера Кутузовского проспекта. В настоящее время идет разработка проектной документации», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Один пешеходный переход возведут от улицы Василисы Кожиной, владение 13, через северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Белорусского направления МЖД, и обеспечит выход пешеходов на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы.

Второй переход от улицы Василисы Кожиной пройдет в районе дома №22. По нему горожане смогут перейти через северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Белорусского направления МЖД, и выйти на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы, ближе к развязке на пересечении с Минской улицей.

Еще один переход построят с улицы Ивана Франко в районе дома №16, недалеко от префектуры ЗАО. Он пройдет через северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Белорусского направления МЖД, обеспечит выход пешеходов на улицу Красных Зорь.

Представитель пресс-службы Москомархитектуры отметил, что утвержден проект перехода рядом с домом №13 по улицы Василисы Кожиной. Его протяженность составит 135 метров, а ширина – 4 метра.

Для удобства автомобилистов на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта с ТТК построят развязку, она будет расположена вдоль железнодорожных путей от Шелепихинской набережной до Третьего транспортного кольца.

С северного дублера Кутузовского проспекта устроят съезд на Красногвардейский проезд, это позволит создать беспрепятственное движение на внутреннее направление ТТК, а также заезд в «Москва-Сити» через 2-й Красногвардейский проезд.

Кроме того, будет возможен и съезд с ТТК на северный дублер Кутузовского проспекта: таким образом, будет организован проезд на Пресненскую набережную вдоль Ботанического сада.

Также в рамках проекта предусматривается устройство съезда с Шелепихинской набережной на северный дублер Кутузовского проспекта. Проектом предполагается строительство внешнего и внутреннего съездов с ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и строительство подъездной дороги к электроподстанции.

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