РИАМО - 2 сен. Из-за теплой погоды в Московской области жители региона продолжают купаться в водоемах и в начале осени, сообщается на сайте «Метеовести».

«В первый день осени в России встретились июльская жара и октябрьская прохлада. Петербуржцы массово отправились на пляжи. Из-за установившейся теплой погоды люди купались в Подмосковье, Воронежской, Волгоградской, Тульской областях. Причем многие затем сообщали в соцсетях, что только открыли купальный сезон. На Урале было довольно зябко и сыро», - говорится в сообщении.

В понедельник в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 24-26 градусов, по Московской области - плюс 21-26 градусов.

В столице в ближайшие дни существенные осадки маловероятны, а столбики термометров покажут июльские плюс 24 градуса. В среду и пятницу возможны небольшие ливни, дневная температура немного понизится.