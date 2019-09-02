РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 сен. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец в понедельник открыли новый инженерно-технологический лицей, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Новый лицей расположен по адресу: улица Камова, дом №4. Учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи мест.

«Я вас поздравляю с открытием нового инженерно-технологического лицея! Спасибо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, он строительство социальных объектов держит на особом контроле. Поздравляю всех с Днем знаний!» – сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

По его словам, в лицее семь первых классов. Всего в этом году в образовательное учреждение пошли 197 первоклассников.

На открытии лицея также присутствовали депутат Госдумы РФ Лидия Антонова и депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско. Директору лицея Александру Игнатьеву вручили символический ключ от здания. Представители застройщика получили почетные грамоты из рук главы Люберец.

«Очень приятно, что в Люберцах уделяют большое внимание образованию и строительству новых школ. Желаю процветания!» – заключила Антонова.