РИАМО - 2 сен. Столичные полицейские Константин Иванов и Сергей Потапов вытащили мальчика с мамой из горящей квартиры, расположенной на 11-м этаже дома в Бутырском районе, сообщается на сайте МВД России.

«Полицейские отдельного взвода ППСП отдела МВД России по Бутырскому району старший сержант полиции Константин Иванов и старший сержант полиции Сергей Потапов находились на вызове по сигналу «02» о нарушении тишины в многоквартирном доме на улице Яблочкова. Они увидели, что из окон квартиры в доме напротив идет черный дым и видны языки пламени», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что полицейские незамедлительно направились на место возгорания и сообщили о произошедшем в экстренные службы. Поднявшись на 11-й этаж, они увидели, что лестничный пролет и тамбуры последних этажей уже начали заполняться едким дымом. Войдя в квартиру, полицейские обнаружили женщину и малолетнего ребенка.

«Константин Иванов взял мальчика на руки и спустился с ним вниз, где уже ждала скорая медицинская помощь. В это время Сергей Потапов принял меры по эвакуации женщины и жильцов нескольких этажей, что позволило избежать трагедии», - отметила Волк.

По ее словам, мама и ребенок были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время их здоровью ничто не угрожает.