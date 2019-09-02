РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. Фестиваль хобби и допобразования «Окрошка» собрал около 2,5 тысячи человек в парке Талалихина в подмосковном Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия Марина Гуськова.

В парке Талалихина 1 сентября прошел семейный фестиваль хобби и дополнительного образования «Окрошка», в рамках которого образовательные центры округа представили свои программы. Также провели фотоквест и показ мод.

«В рамках фестиваля Маргарита Хлад, руководитель АНО ДПО «Методический центр «Свирель» Эдельвены Смеловой при министерстве просвещения РФ», поздравила гостей праздника с началом учебного года, а следом выступил ансамбль «Росинка» при центре детского творчества, представляющий «Свирель» в Подольске. Также на мероприятии провели интерактивную программу по безопасности на дорогах, модный показ и многое другое. Всего фестиваль в этот день посетили около 2,5 тысячи человек», – сказала Гуськова.

Она отметила, что в рамках программы провели мастер-классы по иностранным языкам, конструированию и робототехнике, лепке из глины, скорочтению, ментальной арифметике. Также были спортивные тренировки, выступления учеников Академии искусств Виктора Салтыкова и Александра Ягья, интерактивы от Союза артистов и аниматоров «Про людей».