РИАМО - 2 сен. С понедельника открыт прием заявок на получение субсидий для столичных предпринимателей, работающих по франшизе, бизнесмены смогут возместить проценты по кредитам и получить до миллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ежегодно количество франчайзи в столице увеличивается на 1,5 тысячи объектов. Понимая востребованность данной формы организации собственного дела среди московских предпринимателей, мы разработали специальную систему мер поддержки. Кроме того, действуют нефинансовые инструменты стимулирования развития таких предприятий», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он уточнил, что в этом году в столице впервые провели конкурс «Прорыв года», в рамках которого выделили отдельную номинацию «Франшиза года». На нее было подано более 3 тысяч заявок от столичных франчайзеров.

Заявочная кампания на получение субсидий стартовала в Москве в понедельник. Она продлится до 1 ноября. А получить консультации по данной теме можно на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы».

В рамках данной инициативы столичные предприниматели смогут компенсировать 25% расходов на платежи по договору лизинга иностранного оборудования и 35% при аренде продукта отечественного производства.

Помимо всего прочего, предприниматели смогут возместить проценты по кредитам при приобретении иностранного оборудования - до 7,25%. При приобретении отечественного оборудования франчайзи смогут возместить 35% по кредитам.

По данным Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), сегодня в Москве действуют более 500 брендов франшиз. В столичных франчайзинговых компаниях трудоустроены около 220 тысяч человек — почти 40% от занятых в этой сфере в России.