РИАМО - 2 сен. Житель Подмосковья все еще остается в больнице в Краснодарском крае после ДТП в районе поселка Верхнебакинский, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Один человек (взрослый) продолжает находиться на стационарном лечении в Краснодарской клинической больнице», - говорится в сообщении.

Вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск – Керченский пролив произошло лобовое столкновение внедорожника Volkswagen Touareg и экскурсионного автобуса Hyundai.

В автобусе находился 41 человек, в том числе 11 детей. Оба транспортных средства опрокинулись в кювет и упали в обрыв. Среди пострадавших 13 человек, зарегистрированных в Московской области, из них пятеро детей.