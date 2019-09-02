РИАМО - 2 сен. Катер совершил наезд на мужчину, который катался на водных лыжах по Москве-реке в запрещенном месте в Красногорске, пострадавший погиб, сообщается в понедельник на сайте регионального главка МЧС России.

«В 23:05 1 сентября от ЕДДС Красногорск поступило сообщение, о том, что с поверхности реки Москвы <...> силами очевидцев было извлечено тело утонувшего мужчины. Установлено, что погибший катался на водных лыжах, ушел под воду. Гибель наступила в результате наезда катера», - говорится в сообщении.

ЧП произошло по адресу: Красногорск, улица Согласия, в районе дома №9/1.

Спасатели отметили, что в темное время суток в данном месте кататься на водных лыжах запрещено.