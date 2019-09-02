РИАМО - 2 сен. Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали водителя, который сбил ребенка на Коломенской улице, сообщил РИАМО в понедельник дежурный офицер ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что водитель автомобиля Porsche Cayenne сбил ребенка во дворе жилого дома на Коломенской улице в столице. После аварии автомобилист скрылся с места происшествия. Для его розыска был введен план «Перехват».

«ГИБДД задержала водителя, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП», - сказал собеседник агентства.