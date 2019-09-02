РИАМО - 2 сен. Осенью в десяти парках Москвы проведут лекции, квесты, уроки рисования и иностранных языков в рамках образовательного фестиваля, занятия рассчитаны на детей и взрослых, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«После каникул школьникам и студентам непросто влиться в учебный процесс — нужно вспомнить пройденный материал и осваивать уже новую информацию. Мы решили помочь им справиться сразу с обеими задачами. Кстати, многие занятия, в том числе и по иностранным языкам, проходят в легкой игровой форме», - сказал представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

Он добавил, что в программе предусмотрены мероприятия для взрослых и детей, которые позволят им отдохнуть и расслабиться после трудовой и учебной недели. Например, всей семьей можно пройти историко-экологический квест в музее-заповеднике «Царицыно» или посетить уроки рисования в парке «Северное Тушино».

В рамках фестиваля в парке «Зарядье» с лекцией выступит киновед Всеволод Коршунов, который расскажет все по теме атомной энергетики в отечественном кинематографе до и после аварии на Чернобыльской АЭС. Также на одной из лекций посетители смогут узнать все о нефтедобыче и разведке нефтяных месторождений.

В парке «Ходынское поле» в конце сентября стартует серия бесплатных лекций под названием «Авиасториз». Она будет посвящена истории зарождения и становления авиации.

Также 10 сентября в парке Горького начнет свою работу бесплатная школа немецкого языка, где люди разных возрастов смогут поднять уровень своего владения языком. В Таганском парке ученики первых и вторых классов смогут освежить в памяти правила чтения английского языка или подготовиться к его изучению.

Воронцовский парк приглашает детей от пяти лет и их родителей в шахматный павильон на мастер-классы «Умелые ручки». В течение сентября каждый вторник с 16:00 до 17:00 ребята будут создавать поделки, игрушки, букеты из опавших листьев, желудей, шишек и других природных материалов, которые дети сами соберут в парке.

Поклонникам сценического искусства будет интересно попасть на занятия театра «Мастерская Дмитрия Брусникина», которые пройдут в парке искусств «Музеон». Дважды в неделю там будут проходить уроки по сценическому мастерству.