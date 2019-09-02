РИАМО - 2 сен. В рамках фестиваля «Ритм моего города» на ВДНХ началась неделя Street Music, посетителей мероприятия ждут дискуссии и выступления с участием известных музыкальных исполнителей, баттлы и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В программе — премьеры театрализованных хип-хоп-перформансов, баттлы по битмейкингу, битбоксу и игре на уличных барабанах, публичная дискуссия с самыми яркими представителями жанра, мастер-классы и ежедневные выступления популярных исполнителей», - говорится в сообщении.

Одним из самых ярких мероприятий этой недели станет поэтическое шоу «Король поэтов», в рамках которого участники предстанут в образе выдающихся лириков и исполнят классические стихотворения в рэп-обработке, а потом и вовсе создадут свои, используя элементы стиля автора.

3 сентября посетителей фестиваля ждет дискуссия на тему преемственности поколений и эволюции смыслов, в которой примут участие такие популярные представители жанра как Лигалайз, Олег Груз, Вадим Мейкшанс и другие. Помимо всего прочего, посетители смогут услышать сказки Александра Пушкина в исполнении юных рэперов.

Фестиваль «Ритм моего города» стартовал на ВДНХ 7 августа. Каждая его неделя посвящена одному из направлений современной уличной культуры. У гостей была возможность познакомиться с модой, танцами, живописью и спортом, а заключительная неделя расскажет об одной из основных особенностей культуры - музыке.