РИАМО - 2 сен. В подмосковном Красногорске обнаружили мину времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет опасности для людей, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Сообщение об обнаружении противотанковой мины времен ВОВ поступило спасателям 1 сентября в 14:00. Боеприпас нашли в микрорайоне Опалиха Красногорска на улице Свердлова.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УМВД города Красногорска», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны в понедельник.