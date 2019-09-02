РИАМО - 2 сен. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро ввели в график после сбоя, произошедшего на южном участке ветки, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
Ранее на юге ветки были увеличены интервалы в движении поездов из-за осмотра инфраструктуры.
«Движение на Люблинско-Дмитровской линии введено в график», – говорится в сообщении.
Сотрудники метрополитена при малейшем подозрении проверяют все системы, связанные с движением поездов. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.
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