РИАМО - 2 сен. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро ввели в график после сбоя, произошедшего на южном участке ветки, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее на юге ветки были увеличены интервалы в движении поездов из-за осмотра инфраструктуры.

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии введено в график», – говорится в сообщении.

Сотрудники метрополитена при малейшем подозрении проверяют все системы, связанные с движением поездов. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.