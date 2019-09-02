РИАМО - 2 сен. Свыше 520 тысяч учеников столичных школ и студентов колледжей посетили городские музеи бесплатно за два года в рамках программы «Музеи - детям», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Когда мы только начинали реализовывать проект, нашей основной целью было сделать посещение музеев привычным видом досуга школьников. Теперь музеи также становятся частью образовательного процесса и учебной программы. Посещать их дети могут как индивидуально, так и с классом, при этом взрослый, сопровождающий группу, также имеет право на бесплатный билет», - сказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Самыми популярными музеями стали Государственный Дарвиновский музей, музеи-заповедники «Коломенское», «Измайлово» и «Люблино», Мемориальный музей космонавтики.

Таким образом, школьники и учащиеся колледжей могут посещать музеи бесплатно в течение всего года, как в учебное время, так и в каникулярное. Всего в проекте «Музеи - детям» участвует 91 культурная площадка.

Проект «Музеи — детям» был запущен 1 сентября 2017 года по инициативе мэра Москвы. Сейчас в нем участвуют только площадки столичного департамента культуры. Планируется, что до конца года к проекту присоединятся пять частных музеев.