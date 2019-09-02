РИАМО - 2 сен. Около 1 тысячи человек приняли участие в реконструкции эпизода Бородинской битвы под Можайском, мероприятие посетили свыше 10 тысяч зрителей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

B сражении были задействованы представители военно-исторических клубов из 80 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие, посвященное 207-й годовщине памятной битвы, посетила посол Франции в России Сильви Берманн.

«Праздник посетили более 10 тысяч человек. Также в программе - мемориальные мероприятия у главного монумента на батарее Раевского и памятника «Мертвым Великой армии» в Шевардине. Для посещения открыты достопримечательности, связанные с Бородинским сражением и Отечественной войной 1812 года: могила генерала Багратиона, Шевардинский редут, Бородинский музей, Спасо-Бородинский монастырь», - говорится в сообщении.

Также гости могут посетить Горки, где располагался командный пункт Кутузова, и высоту Рубо, откуда художник-баталист Франк Рубо делал эскизы для Бородинской панорамы. Кроме того, организованы интерактивные площадки, тематические выставки, концертные программы центрального оркестра министерства обороны РФ и духового оркестра из немецкого города Радеберга.

«Это очень важный день, церемония замечательная, это является нашей общей историей. Мне особенно нравится в России то, что здесь поле битвы называется полем славы. Это значит память всех - и тех, кто победили, и тех, кого победили. Это замечательно. Нас очень тепло приняли, я считаю, что это удачная и замечательная церемония», - отметила Берманн.

Праздник военной истории организован министерством культуры РФ, Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником при поддержке Российского военно-исторического общества и Международной военно-исторической ассоциации.

В 2019 году музею-заповеднику «Бородинское поле» исполняется 180 лет. Это старейший в мире музей, созданный на полях сражений. На площади почти 110 квадратных километров расположено свыше 300 памятников и памятных мест.