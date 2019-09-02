РИАМО - 2 сен. Четырехдневная рабочая неделя станет отличной возможностью для дачников совмещать работу и отдых с максимальной пользой, сообщил РИАМО первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Ранее профсоюзы направили в Минтруд РФ свои предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Мнения экспертов по данному вопросу разделились. В частности, некоторые медики считают, что новый график негативно скажется на здоровье работников – они столкнутся с ожирением.

«Сегодня многие работодатели и специалисты фактически применяют сокращенную рабочую неделю. Если специфика работы позволяет выполнять ее удаленно, например, работа на телефоне, за компьютером или подготовка статьи - то для этого совершенно необязательно ехать в офис и тратить много времени на дорогу», - сказал Чаплин.

По его словам, важно, чтобы при сокращенной рабочей неделе заработная плата не уменьшалась при условии, что работник выполняет свои обязанности в полном объеме.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что необходимо думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду возможность в перспективе перейти к четырехдневной рабочей неделе. По словам премьера, в этом вопросе следует учитывать все нюансы, связанные с запросами работников и работодателей.

Ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин ранее рассказал РИАМО, что в случае сокращения рабочей недели люди разделятся на две группы. Для одних лишний выходной станет поводом заняться самосовершенствованием, например, спортом или изучением иностранного языка. Однако большинство россиян будут тратить время впустую.