РИАМО - 2 сен. На южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро увеличены интервалы движения поездов из-за осмотра инфраструктуры, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

На данный момент проверка инфраструктуры завершена. Движение на южном участке линии вводится в график.

«Потребуется некоторое время, чтобы восстановить привычные интервалы движения», - добавляется в материале.