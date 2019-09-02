РИАМО - 2 сен. С 14 по 16 сентября в Москве пройдет фестиваль циркового искусства, посетители смогут увидеть лучшие номера цирковых жанров в исполнении выдающихся артистов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Советская и российская цирковые школы — одни из лучших в мире. В отечественном цирковом искусстве поддерживают высокие стандарты профессии и продолжают следовать вековым традициям. Мы приглашаем москвичей и гостей города увидеть программу, которую подготовили артисты к юбилею. Они подарят хорошее настроение всем — и детям, и взрослым», — сказал исполняющий обязанности генерального директора «Росгосцирка» Владимир Шемякин.

Фестиваль приурочен к юбилейной дате - в 1919 году все цирки в нашей стране стали государственными. На фестивале выступят представители различных жанров: акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры, мастера клоунады и мимы, а также фокусники и иллюзионисты.

В заключительный день фестиваля, 16 сентября, состоится юбилейное гала-шоу, которое пройдет при участии звезд шоу-бизнеса и будет показано по одному из федеральных телеканалов.

26 августа 1919 года был подписан декрет Совета народных комиссаров «Об объединении театрального дела», согласно которому цирки в России стали государственными. С тех пор этот вид искусства в нашей стране начал развиваться быстрыми темпами. События, посвященные юбилею государственных цирков, пройдут осенью по всей России.