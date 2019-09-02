РИАМО - 2 сен. Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, температура воздуха повысится до плюс 26 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погоду в Москвском регионе продолжит формировать обширный малоподвижный антициклон. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 24-26, по области - плюс 21-26 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба.

«В Москве и области солнечно, тепло и без осадков. Такая погода благоприятна для всех, и особенно для метеозависимых людей. Прогулки и климатопроцедуры, дыхательные и спортивные упражнения являются естественными закаливающими и укрепляющими организм методами. Некоторый дискомфорт вносит повышенный фон давления, который может оказать влияние на метеочувствительных людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», - предупреждают синоптики.