1 сентября в этом году выпало на воскресенье, поэтому школьные линейки перенеслись на понедельник. При этом в школах Москвы рекомендовали вообще отменить праздник, а учеников собрать на единой площадке ВДНХ. Не все обрадовались такой новости. Тем не менее, в воскресенье на городском празднике, который проходил в рамках форума «Город образования» на ВДНХ, было многолюдно: несмотря на погожий денек, многие дети с родителями пришли в павильон №75, где до вечера развлекались различными интерактивами. Корреспондент РИАМО выяснила, нужно ли москвичам традиционное празднование Дня знаний.

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Александр, 45, папа пятиклассника:

«У нас в школе линейка переносится на 2 сентября. Вообще я двумя руками за то, чтобы отходить от закостеневших школьных традиций. Что по сути дает это мероприятие?

Дети стоят с унылыми лицами, как и сами учителя, и ждут, когда закончится обязаловка.

Когда сообщили, что вместо линейки многие московские школьники проведут день на ВДНХ, я привел сюда своего 10-летнего сына. Целый день он веселился и получил массу впечатлений. Больше всего ему понравились аттракционы по виртуальному спорту и изучение бактерий под микроскопом. Тем более, все вокруг такое яркое, много сверстников. Ни на одной линейке такого не увидишь.

Те же первоклашки на линейке довольно скованны, а тут свободное пространство – все непринужденно знакомятся, играют».

Валентина, 34, учитель психологии:

«У нас отменили линейку, и я считаю это решение абсолютно правильным.

Хотя прошло уже 15 лет, трагедия в Беслане дает нам понять – ни к чему лишний раз устраивать скопление детей в одном месте. Тем более, что школы у нас в основном защищают турникеты да сонные вахтеры с охранниками.

Уверена, что можно обойтись без такого развлечения. Может, дети и расстроятся, зато будут целы.

Ко мне подходили некоторые родители и спрашивали, почему так вышло, но никто из них не планировал идти с вилами на школьную администрацию. Просто приняли как факт. Кто-то пытался возмущаться, но, когда я объяснила свою позицию – успокоились».

Анастасия, 22, преподаватель по музыке:

«Как и во многих школах, линейку у нас просто перенесли, потому что 1 сентября выпало на выходной день. Но из-за небольших размеров школьного двора для некоторых классов ее проводить не будут вовсе. Я посоветовала родителям собрать детей и привезти на ВДНХ, пусть развеются.

У некоторых моих коллег случился конфуз: пришлось объяснять родителям, с чего вдруг их дети лишатся праздника. Но в конце концов нашли альтернативу: поздравить друг друга можно и в классе, и уж тем более – подарить учителям букеты.

На «День знаний» на ВДНХ приехало много нарядных первоклашек. Как мне показалось, все они неплохо проводили время, играли в настольные игры и ставили научные опыты под присмотром волонтеров. Особенно нам запомнился парад кадетов – многие мальчишки смотрели на них и говорили, что тоже хотят носить форму».

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Алина 29, мама первоклассницы и пятиклассницы:

«По поводу истории с линейками чувства у меня смешанные, в нашей школе линейку как раз-таки отменили. У меня две дочери, одна в пятом классе, а вторая как раз пошла в первый. Она ждала дня, когда переступит порог класса, познакомится с учителем и наденет школьную форму. Думаю, так же и многие малыши. Мне пришлось объяснять ей, почему все, что я обещала, сорвалось, и даже «откупаться» игрушками.

С другой стороны, «День знаний» на ВДНХ – довольно крутое мероприятие. Нам рассказывали про экзамены в Кембридже, проводили лекции по психологии и финансовой грамотности, ну и, наконец, учили ребят грамотному письму. А вместо школьного буфета – модная еда, даже магазинчик органических продуктов со смузи и кокосовой водой».

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Татьяна, 43, мама первоклашки и третьеклассника:

«Нам повезло, мы живем в Подмосковье, и у моих детей линейку не переносят. Не могу себе даже представить, каково это, когда у тебя отнимают праздник. Лично для меня воспоминания о первом дне учебного года очень ценны. До сих пор с теплом вспоминаю, как надевала белоснежный фартук, как ждала встречи с одноклассниками после долгих каникул.

Для меня это такое же торжество, как Новый год или День рождения. Тем более, что малыши знакомятся со своими первыми учителями.

Не хочу, чтобы моих детей лишали такой важной традиции. Никакие новомодные развлечения этого не заметят.

Говорят, что линейки решили отменять из соображений безопасности, в таком случае, нужно просто решить эту проблему».

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Алексей, 15 лет, школьник:

«Если честно, линейка не кажется мне чем-то особенным. Просто небольшая отсрочка перед началом учебы. В целом, мне все равно, как проводить 1 сентября. Но, если есть возможность интересно и с пользой провести время, то почему бы и нет?

Когда я узнал, что весь мой класс везут на ВДНХ – начал возмущаться. Но уже на месте нашел себе кучу занятий. Даже обошел стенды с колледжами и пообщался с их представителями. Это круто, как у американских школьников, когда они подходят к вывескам и узнают об интересующей их профессии. Под конец мне даже не хотелось уезжать».

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Аркадий 41 год, папа шестиклассницы:

«Моя 12-летняя дочка обожает линейки, потому что для нее это возможность блеснуть перед одноклассниками. Жена ее балует: вместо роз у нее букет от флориста, вместо стандартной формы – брендовые пиджаки и туфли, и никаких белых бантов, только укладка в салоне. При этом далеко не все сверстники могут позволить себе такое.

Я считаю, что какие-то стандарты должны быть для всех. В этом году школа просто перенесла мероприятие на 2 сентября, а что будет в следующем году – непонятно. Я считаю, что линейку не стоит отменять, зато не помешало бы ввести новые правила относительно того же внешнего вида».