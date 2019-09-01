РИАМО - 1 сен. Водитель Porsche Cayenne сбил ребенка во дворе жилого дома на Коломенской улице в столице и скрылся с места происшествия, сообщает ТАСС.

«Около дома №17 по Коломенской улице водитель Porsche Cayenne совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП. Пострадавшего осматривает скорая помощь», - сказал представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, для поиска скрывшегося автомобиля в городе ввели план «Перехват».