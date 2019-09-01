РИАМО - 1 сен. В июле 2021 года будет проведен XV Международный авиационно-космический салон, он пройдет в подмосковном Жуковском, сообщается на сайте МАКС.

Распоряжением правительства РФ №1606-р от 19 июля 2019 года МАКС-2021 включен в перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2021 году.

«Международный авиационно-космический салон – одно из крупнейших публичных мероприятий, проводимых в России. За дни работы выставку посещает около 500 тысяч человек. Рекорд, установленный выставкой МАКС-2001, которую посетило свыше 660 тысяч человек, не превзойден ни одним авиационно-космическим салоном мира», - уточняется в сообщении.

Организаторами мероприятия в распоряжении определены министерство промышленности и торговли Российской Федерации и государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

МАКС-2019 посетили более 578 тысяч человек, а в рамках делового сотрудничества на салоне подписали контрактов и соглашений на общую суму свыше 250 миллиардов рублей.

Неизменным местом проведения салонов является площадка ЛИИ имени Громова в Жуковском. За минувшие 25 лет проведена реконструкция и ремонт аэродрома, располагающего крупнейшей в Европе взлетно-посадочной полосой, способной принять самые большие в мире серийные самолеты Airbus A380 и Ан-124 «Руслан».

На данной территории создана современная выставочная инфраструктура, включающая капитальные павильоны и шале, расширена автодорожная сеть, связавшая выставочный комплекс с трассой М-5.