РИАМО - 1 сен. По итогам работы Международного авиационно-космического салона в Жуковском было подписано контрактов и соглашений на общую суму свыше 250 миллиардов рублей, выставку посетили более 578 тысяч человек, сообщается на сайте МАКС.

«XIV Международный авиационно-космический салон, проходивший в период с 27 августа по 1 сентября 2019 года, завершил свою работу. Стоимость подписанных в дни работы салона контрактов и соглашений превысила 250 миллиардов рублей, деловой потенциал мероприятия оценивается в 400 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

На МАКС-2019 свое мастерство представили авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил РФ «Русские витязи», «Соколы России» и «Стрижи». Впервые представлена программа «Воздушный бой с элементами сверхманевренности», выполняемая двумя истребителями Су-30СМ Морской авиации ВМФ России.

Новинкой салона стало проведение соревнований по высшему пилотажу на одномоторных поршневых самолетах. Лучшие российские спортсмены сразились за Кубок МАКС-2019. Победу в одержал золотой призер чемпионата Европы 2019 года Дмитрий Самохвалов.

«В летной программе принял участие 81 летательный аппарат, включая 39 самолетов в составе восьми пилотажных групп. На статической стоянке МАКС-2019 было представлено 133 летательных аппарата», - уточняется на сайте.

Ключевым событием МАКС-2019 стала мировая премьера среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300. Два самолета, в том числе летный образец, на котором установлен пассажирский салон, показаны на статической стоянке. Еще один принял участие в летной программе.

Холдинг «Вертолеты России» представил ряд новинок, в том числе впервые был показан в полете средний многоцелевой вертолет Ка-62, в первый раз в выставке принял участие первый серийный образец Ми-38 с салоном повышенной комфортности.