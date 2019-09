РИАМО - 1 сен. В заключительную неделю столичного фестиваля «Цветочный джем» со 2 по 6 сентября гостей ждет 80 спектаклей и 23 экскурсии по садам, бульварам и паркам, также пройдут уроки окружающего мира для школьников и концерты, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«2 сентября в 13:30 и 3 сентября в 12:15 в садах, созданных участниками конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем» пройдут уроки окружающего мира для школьников. Занятия для учеников 3-5 классов проведут куратор конкурса и профессиональные преподаватели», - говорится в сообщении.

Детям расскажут о растениях, которые представлены в конкурсных садах, они увидят характерные для наших широт котовник, посконник, злаки, а также средиземноморские растения – розмарин, эхиум, и другие.

Для гостей «Цветочного джема» театр Sosferas специально поставил спектакль «Лунный цветок». Главный герой - Тигр-садовник, у которого был прекрасный сад. Но однажды все удивительные растения в его саду утратили аромат. Герои сказки отправляются на поиски цветочных запахов, а маленькие зрители им активно помогают.

Спектакль можно будет увидеть на Сиреневом бульваре в Троицке (2 сентября в 18:00) и на Матвеевской улице (4 сентября в 17:00 и 6 сентября в 18:00).

Кроме того, 2 сентября с 17:00 на бульваре Дмитрия Донского, владение 11, покажут две увлекательные постановки: «Цветное кабаре» и «Приключения феи варенья» от театра «ДаМы». 4 сентября в 18:00 театр «Занавес» покажет спектакль «Цветочный ковер падишаха» на улице Городецкой.

В Зеленограде на площади Юности 5 сентября можно поучаствовать в удивительных приключениях от театра «Светлица»: спектакли «Круговорот» и «Белая королева» пройдут в 17:00 и 18:00.

По вечерам будут идти концерты популярных исполнителей. Вадим Мичман и группа «Точки над Е» выступит на Митинской улице 4 сентября в 17:00. На улице Матвеевской в 18:00 группа Woman’s band «Шик» представит музыкальную программу «В джазе только девушки». А 6 сентября в 18:00 группа «MonoЛиза» даст концерт на Профсоюзной улице.

В дизайнерском маркете Art Sale (на площади Революции) бренд Exclaim представит ассортимент изысканной бижутерии высокого качества. В корнере Mirstores - уютные handmade свитеры от одного из самых популярных брендов Москвы. Masterpeace удивит посетителей концептуальным дизайном платьев и костюмов.

На фестивале приобрести одежду и аксессуары можно заметно дешевле, чем на сайтах и в шоурумах - скидки доходят до 70%.

По просьбам гостей продолжаются экскурсии по летним садам, На них участникам расскажут о самих садах, об основных принципах ухода за растениями в условиях мегаполиса и еще много увлекательной информации.

«2 сентября в 11:00 начнем прогулку от метро Третьяковская с сада «Вихрь судьбы». Помимо самых разнообразных растений здесь можно увидеть золоченую реплику скульптуры Родена «Мыслитель». Далее пройдем в сад «Неглинка». Здесь представлены всевозможные водные растения редких видов. Следующая остановка на маршруте – сад «Свита играет», созданный по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита», - уточняется в материале

4 сентября можно будет погулять по центру города и побывать в садах «Зеленый пух», «Прилив», You are the Landscape, Harmony with diagonals, The Circle и «Красный сад». Сбор участников – в 11:00 в Камергерском переулке.