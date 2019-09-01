РИАМО - 1 сен. В Жуковском в воскресенье прошел последний день работы 14-го Международного авиационно-космического салона, за все дни его посетили около 580 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«1 сентября 2019 года 14-й Международный авиационно-космический салон посетило более 127 тысяч человек, а количество автотранспорта на парковках превысило 15 тысяч. Общее количество посетивших МАКС-2019 за шесть дней составило более 578 тысяч человек, а количество припаркованных автомобилей свыше 76 тысяч», - говорится в сообщении.

Для охраны общественного порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии России. Охрана общественного порядка обеспечена в полном объеме, нарушений на территории выставки не допущено.

Международный авиационно-космический салон прошел в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. На территории МАКС-2019 были собраны 827 экспонентов из 33 стран, включая 184 зарубежных компании. Впервые в истории выставка прошла при партнерском участии Китайской Народной Республики. В специально возведенном павильоне площадью 3 тысячи квадратных метров разместились экспозиции крупнейших аэрокосмических компаний КНР.