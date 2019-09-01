РИАМО - 1 сен. В столице на 25-м километре Киевского шоссе произошло столкновение четырех машин и автобуса, в результате ДТП пострадал один человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«На 25-м километре Киевского шоссе в сторону области столкнулись пять транспортных средств. По предварительным данным, пострадал один человек - водитель одного из легковых транспортных средств», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в аварию попал один автобус и четыре легковых автомобиля. В результате ДТП трассу не перекрывали.