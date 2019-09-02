РИАМО - 2 сен. Всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья» начнется в понедельник, в ходе акции теплоход «Василий Чапаев» с ведущими специалистами федеральных медицинских центров пройдет по маршруту: Москва – Дубна – Рыбинск – Плес – Кинешма - Нижний Новгород – Муром – Рязань – Коломна – Москва, говорится в сообщении пресс-службы Лиги здоровья нации.

Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

«Важно, что эта акция отражает основные принципы формирования и развития в нашей стране национальной системы здравоохранения, системы человекоцентристской, которая действительно формируется вокруг каждого человека, обеспечивая доступность разных видов помощи, включая высокотехнологичную помощь, бесплатно для человека. И значимое направление раннего выявления заболеваний, и как можно более быстрого оказания медицинской помощи любой сложности - вот это и есть основная цель данной акции», – сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Как отметил президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия, «Волна здоровья» более 10 лет является одним из основных проектов организации.

«Это одна из самых известных и публичных акций в стране. Суть акции очень проста, это теплоходный маршрут по рекам России с бригадами врачей из ведущих медицинских центров. Задача специалистов – диагностик, консультирование детей в городах маршрута с последующим лечением в центрах, если для этого есть показания», – дополнил Бокерия.

В обследовании детей примут участие ведущие специалисты федеральных медицинских центров: ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева» Минздрава России, ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России и другие.

В каждом городе в заранее подготовленных списках значатся сотни детей, которых местные Минздравы заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Это дети в возрасте от грудничкового до подросткового с различными патологиями. Каждого сопровождают не только родители, но и местные врачи, знакомые с историей болезни.

После осмотра медиками у детей появляется шанс получить верный диагноз, а также возможность получить лечение в Москве. По традиции врачи принимают не только по спискам, но и всех желающих – в приеме никому не отказывают. Все обследования и консультации проводятся бесплатно.

Кроме того, врачи-педиатры Детского медицинского центра управления делами президента РФ проведут мастер-классы для молодых родителей и ответят на насущные вопросы по уходу и грудному вскармливанию младенцев.

Первая «Волна здоровья» – теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями – прошла в 2006 году.