РИАМО - 2 сен. Проезд Девичьего Поля в Москве перекроют на два часа в понедельник из-за мероприятия, посвященного Дню знаний, говорится в сообщении инфоцентра транспортного комплекса столицы.

«Перекрытия в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний на участке проезда Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком будут действовать <...> 2 сентября с 08:00 до 10:00», – говорится в сообщении.

На указанном участке будет действовать полное перекрытие.

К новому учебного году в столице были подготовлены 625 образовательных организаций. В новом учебном году в школах, детских садах и колледжах Москвы будут обучаться более 1,5 миллионов воспитанников, школьников и студентов – на 33% больше, чем в 2009/2010 учебном году.