РИАМО - 2 сен. С понедельника в Подмосковье начнется прием заявок для участия в конкурсе на получение новой меры господдержки – частичной компенсации затрат малому и среднему бизнесу в области спорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

На поддержку также могут претендовать те, кто сдает спортивные сооружения в аренду. Субсидию предоставят юрлицам, у которых нет долгов по налогам, компаниям, не находящимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. Кроме того, размер среднемесячной заработной платы сотрудников должен превышать минимальную заработную плату в регионе.

«Субъекты малого и среднего предпринимательства могут компенсировать затраты на подготовку документов для строительства и ввода в эксплуатацию спортивного объекта, ремонтно-отделочные работы, создание объектов инженерной инфраструктуры, приобретение оборудования для учреждения, оказывающего услуги в сфере физической культуры и массового спорта», — говорится в сообщении.

Кроме того, компенсацию можно использовать на выплату процентов по кредитам и займам, средства которых были направлены на перечисленные нужды.

«В регионе много новостроек и жилых комплексов, где и детям, и взрослым хотелось бы по выходным цивилизованно отдохнуть, провести вместе время, например, покататься на коньках или санках. Мы хотели, чтобы бизнес учитывал это и немного переформатировал свою работу», - отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Зампред правительства Подмосковья сообщил, что в 2019 году в бюджете на мероприятия по этой программе заложено 98 миллионов рублей. Максимальный размер субсидий для одного субъекта малого и среднего предпринимательства - до 10 миллионов рублей, но при условии, что эта сумма не превышает 50% от вложений бизнеса.