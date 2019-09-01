РИАМО - 1 сен. В Москве завершился третий международный форум «Город образования», в его мероприятиях приняли участие 152 тысячи посетителей — больше, чем когда-либо в истории форума, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В течение четырех дней на территории ВДНХ и в парке Горького прошло более 700 мероприятий.

«Форум 2019 года стал самым масштабным в России и мире и впервые вышел за пределы ВДНХ. На 15 площадках «Города образования» выступили более тысячи экспертов из 50 стран мира и более чем 80 регионов России. Программа была посвящена детям и уникальным возможностям, которые им предлагает современная система образования в мегаполисе», - говорится в сообщении.

Главными событиями форума стали открытый педагогический совет, заседания Общественной палаты Москвы и городского совета по науке, фестиваль ветеранов педагогического труда, торжественная линейка кадетов, «Забег во благо», олимпиада мегаполисов и три международные конференции, посвященные актуальным вызовам в сфере образования.

На публичных дискуссиях, лекциях и воркшопах выступили представители ведущих мировых корпораций, крупнейших компаний и влиятельных общественных организаций, в том числе посол Всемирной туристской организации и ЮНЕСКО Вячеслав Фетисов, основатель «Википедии» Джимми Уэйлс, руководитель департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер, организатор международного исследования TIMSS и директор IEA Дирк Хастедт, генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина и многие другие.

В первый раз «Город образования» прошел в 2017 году. Тогда 7 тысяч квадратных метров экспозиций в 75-м павильоне ВДНХ посетили 35 тысяч человек. Год спустя площадь стендов увеличилась более чем в три раза, а число гостей превысило 133 тысячи человек.