РИАМО - 1 сен. Представительницы Московской области Александра Моисеева и Екатерина Сырцева стали обладательницами бронзовых наград на кубке России по пляжному волейболу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Кубок России по пляжному волейболу проходил в Сочи с 28 августа по 1 сентября 2019 года.

«В матче за третье место они одержали победу над спортсменками из Обнинска Еленой Федюновой и Елизаветой Новиковой со счетом 2:0 (21:12, 21:12)», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Кубок России по пляжному волейболу, прошедший в Сочи и традиционно собравший сильнейших спортсменов страны, дал возможность снова убедиться в высоком уровне представителей Подмосковья.

«Александра Моисеева и Екатерина Сырцева заслуженно завоевали бронзовые награды. Их награды вслед за серебряными медалями, завоеванными Константином Семеновым и Ильей Лешуковым на чемпионате Европы, являются лучшим свидетельством того, что подмосковные волейболисты являются одними из лучших в стране и на континенте», - заключил министр.