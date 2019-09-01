РИАМО - 1 сен. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева во всех роддомах региона началась выдача подарочных наборов для малышей, родившихся с 1 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В комплект «Я родился в Подмосковье!» входит более 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка: одежда, средства ухода, аптечка, игрушки. Общий вес коробки - около 10 килограммов», - отмечается в материале.

Право на получение подарочного набора имеют семьи, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей, подарки выдадут на каждого малыша. Набор будет вручен в медицинском учреждении в день выписки.

В качестве альтернативы семьи могут получить 20 тысяч рублей. Заявление на выплату можно подать через сайт госуслуг, МФЦ или территориальное управление соцзащиты в течение 30 рабочих дней со дня выдачи свидетельства о рождении ребенка.