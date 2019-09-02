РИАМО - 2 сен. В понедельник в образовательных учреждениях Московской области пройдут торжественные линейки.

Также 2 и 3 сентября для подмосковных школьников специалисты Госадмтехнадзора Подмосковья проведут уроки чистоты, такие мероприятия устраивают каждый год, чтобы воспитать в ребятах неприятие к нарушениям порядка в родном городе или поселке.

Всего в этом году в школы пойдут более 900 тысяч человек, из них 105 тысяч первоклассников.

В Подмосковье на сегодняшний день насчитывается более 2 тысяч детских садов и более 1,5 тысяч школ. Московская область занимает второе место по количеству учеников среди всех субъектов России.