© РИАМО
, Пелагия Тихонова
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В этом году свое мастерство на фестивале продемонстрировали татуировщики и барберы из России, Японии, Англии, Китая, Италии, а также других стран. Для участия отбирались только лучшие из лучших.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Среди посетителей фестиваля – в основном молодые люди, обильно забитые татуировками. Калейдоскоп образов сложился из «лолит» в готических платьях, неформалов с дредами и цветными волосами и модников в дорогих брендах.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Заглянули ну тусовку и родители с маленькими неформалами.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
«Я пришла провоцировать публику и торговать лицом. Кроме того, на фест съехались мои друзья со всего мира» - рассказала фотомодель Аня Бессонница. Ее образ составил оранжевый «тюремный» комбинезон, кожаный топ и россыпь блесток.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
«Круто, что появился такой повод съездить в Россию, - делится Чо из Китая, - Я здесь для того, чтобы поддержать мою девушку, она татуировщик. Здесь чувствуешь себя по-настоящему свободным и вдохновленным».
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Любой посетитель прямо на фестивале мог разработать эскиз и набить рисунок у понравившегося мастера. Рядом со стендами, где работали настоящие гуру тату с мировым именем, собирались толпы поклонников и наблюдали за процессом в режиме онлайн.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
«Я начала заниматься татуировками в 12 лет. Этот фестиваль – прекрасный способ найти новых клиентов и пообщаться с другими татуировщиками», – рассказала мастер по имени Магданар.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Также внимание публики привлекли лекции от профессионалов индустрии. Например, здесь можно было послушать выступление мастера Михаила Колесникова о философии тату-искусства.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В этом году темой шоу-программы стал цирк-шапито, поэтому номера на импровизированной арене поражали остротой и провокационностью. Среди них – выступления иллюзионистов, метание ножей и даже номер с подвешиванием.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Особенно гостей впечатлило шоу «Бурлеск» с участием акробатки, исполняющий танец в огромном бокале с шампанским.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Ассортимент товаров тоже был нетривиальным. На мероприятии работала выставка брендов индустрии, где продавались профессиональные материалы и машинки для тату. Также на прилавках оказались дизайнерские футболки, украшения, светильники в пиратском стиле.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Попасть на Russian Tatoo Expo можно и в качестве модели для мастера. Часто татуировщики приезжают на фестиваль со своими моделями, которые, словно живые скульптуры, и демонстрируют сложнейшие работы.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Финальная часть фестиваля была посвящена тату-батлам, где мастера представляли жюри свои лучшие работы. На сцену поднимались модели, на чьих телах переплетались экзотические растения, образы супергероев и космические ландшафты. Лучших из них наградили призами от спонсоров.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии