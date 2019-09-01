РИАМО - 1 сен. В столице стартовала IV Олимпиада мегаполисов, которая ежегодно проходит по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, ее открытие состоялось на ВДНХ в рамках московского международного форума «Город образования», говорится в сообщении пресс-службы департамента образования столицы.

В этом году участниками олимпиады стали школьники из 32 стран и 45 крупных городов и столиц мира, в том числе впервые из Нью-Йорка, Харбина, Ханоя.

«У нас в олимпиаде пять наук. Четыре – это информатика, математика, физика и химия, в которых вы соревнуетесь и пятая - самая важная – наука дружбы и взаимопонимания. И в этой науке проигравших не будет. В этом и есть главная цель нашей олимпиады», - сказал министр правительства столицы, руководитель департамента образования и науки Исаак Калина.

Первым состязанием для учащихся станет блиц-тур. Он пройдет 2 сентября. В течение двух часов командам предстоит ответить на 80 вопросов по информатике, математике, физике и химии. Ученики столичных школ смогут вне конкурса попробовать свои силы в блиц-туре.

Основные испытания ждут юных знатоков точных наук 3 и 4 сентября. Для физиков и химиков это будут экспериментальный и теоретический туры, а для информатиков и математиков оба тура практические - ребята будут решать задачи. Все задания по своей сложности соответствуют уровню международных олимпиад школьников.

Соревнования одновременно пройдут на четырех столичных площадках: в штаб-квартире «Яндекса» (информатика), школе №2030 (физика), школе №1241 (математика), школе №1253 (блиц-тур и химия).

Оценивать работы будет международное жюри, в состав которого входят известные ученые и преподаватели. Победителей Олимпиады мегаполисов объявят 6 сентября.