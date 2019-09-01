РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. В Подольском роддоме провели операцию для корректировки недержания мочи женщине с патологией шейки матки, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

Гинекологами 1 отделения Подольского родильного дома проведена операция, в ходе которой пациентке удалось решить сразу несколько проблем. Женщина поступила в отделение с диагнозом патология шейки матки.

«Также в значительной степени ухудшало качество жизни пациентке недержание мочи и опущение матки. В ходе операции была установлена петля ТОТ, что помогло скорректировать недержание мочи, а также проведена пластика влагалища для решения проблемы опущения», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что женщина обратилась вовремя, так как могло быть опущение тазовых органов в случае отсутствия лечения.