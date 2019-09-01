РИАМО - 1 сен. Художники с разных стран мира расписали фасады домов в Одинцове, на создание всех работ ушло 20 тысяч литров краски, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор также разместил в своем Instagram-аккаунте видео с работами художников, созданных в рамках фестиваля Urban Morphogenesis.

«Вот такая красота теперь у нас в Трехгорке благодаря фестивалю граффити @urbanmorphogenesis. Художники со всего мира расписали фасады 36 жилых домов. На это у них ушел месяц и 20 тысяч литров краски. Приезжайте посмотреть своими глазами», - подписал видео Воробьев.

Так, на фасаде дома №25 по улице Кутузовской появился портрет Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Высота граффити составляет 60 метров. Его нарисовал итальянский художник Йорит Агоч.

Также итальянский художник-сюрреалист Весод Бреро нарисовал 57-метровую картину со своей возлюбленной в трех разных ракурсах.

Испанский автор под псевдонимом Sabek нарисовал масштабное граффити с изображением девушки в длинном оранжевом платье. Оно стало настоящей культурной достопримечательностью Трехгорки.

Кроме того, свою грандиозную работу в стиле поп-сюрреализма представил один из известнейших уличных художников мира Окуда Сан-Мигель.