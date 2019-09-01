РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. В поселке радиоцентра Романцево Подольска в воскресенье провели акцию «Меняй сигарету на конфету», сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселок Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье, 1 сентября, в сельском доме культуры «Романцево» при поддержке библиотеки-филиала №21 прошла социальная акция «Меняй сигарету на конфету» в рамках мероприятий по антинаркотической деятельности.

«В акции приняли участие жители и гости поселка радиоцентра Романцево. Они могли поменять свои сигареты на конфеты. По завершении акции все желающие были приглашены на лекцию-беседу «Я выбираю жизнь», которую провела заведующая библиотеки-филиала №21 Ирина Ахмедова», - говорится в сообщении.