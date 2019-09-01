РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. В Красковском культурном центре Люберец прошел День открытых дверей, на нем побывали свыше 700 человек, для посетителей провели открытые уроки и мастер-классы, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

Накануне в Красковском культурном центре прошел день открытых дверей «Время новых возможностей». На выставках свои работы представили ученики студий декоративно-прикладного искусства, мягкой игрушки и ИЗО.

«Более 700 человек посетили культурный центр. У каждого была возможность выбрать занятие по душе и записаться в понравившийся коллектив по следующим направлениям: хореография, музыка и вокал, театр, красота и здоровье, ИЗО и декоративно-прикладное творчество общее развитие», - говорится в сообщении.

Со 2 сентября начинают свою работу 38 клубных формирований. Более 900 детей и взрослых приступят к занятиям после летнего отдыха.

Наряду с уже полюбившимися коллективами в творческом сезоне 2019-2020 года открыт набор в студии по новым направлениям для детей от 1,5 лет и взрослых. Подробнее узнать о коллективах и студиях, а также записаться в творческие коллективы можно в Красковском культурном центре по адресу : городской округ Люберцы, Красково, улица Лорха, дом 2.